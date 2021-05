Alerta dirigente nacional del PRD retorno al “encierro, destierro o entierro”

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, dijo que el 6 de junio “es la gran oportunidad de ponerle alto” en las urnas a quienes gobiernan a México y a Veracruz, de lo contrario se regresará al “encierro, destierro o entierro”, frase del entonces gobernante de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, recordado como un cacique y represor.



En entrevista telefónica y durante su visita al municipio de Poza Rica y esa región del norte, Jesús Zambrano sostuvo que es peligroso el escenario de violencia política que se vive y se ha venido acentuando en la Entidad.



“Pareciera que estamos entrando en esos ominosos escenarios como el de los viejos cacicazgos, como el que refería Gonzalo N. Santos, cacicazgos que no se detenían ante nada, atentando contra libertades, contra derechos de la gente, inventando delitos para descarrilar a los opositores, para encarcelarlos”, criticó.



Zambrano Grijalva insistió que cuando se pensaba que ya no se regresaría a esos “oscuros escenarios”, estos ya se ven en Veracruz, “a partir de que se modificaron y trastocaron los equilibrios de poderes, llegaron los gobiernos y pensaron que el país y en Veracruz en el plano estatal eran de ellos y manejarlos a su antojo”.



Con relación al encarcelamiento y procesamiento judicial del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, comentó que sus derechos político electores siguen a salvo, aun cuando está siendo enjuiciado.



“Sigue siendo nuestro candidato, va a ser diputado federal, el día de mañana tiene un encuentro con una Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que va a revisar la situación. Indebidamente no ha concluido todo lo que tiene que haber sido las vistas de sus causas por el juez”.



En ese sentido, manifestó que fueron pospuestas otros 30 días más, cuando ya debieron haberlo hecho.



En el caso de Gregorio “N”, candidato a la Alcaldía de Tihuatlán, precisó que al estar tras las rejas, decidieron hacer la sustitución de su postulación.



“Ya lo hemos solicitado ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y esperamos que lo aprueben en unos cuantos días, para que se despliegue a hacer campaña. Aquí el perredismo tihuatleco está echado para adelante, no nos han metido miedo y vamos a ganar”, sostuvo.



El dirigente nacional del “Sol Azteca” reiteró que seguirán luchando por liberación de estos dos perredistas a los que calificó como “presos políticos de este gobierno que está utilizando el ministerio para sacar de la contienda a sus adversarios políticos”.



Para finalizar, sostuvo que los actuales gobiernos han cargado contra el PRD porque es la verdadera izquierda, que le hace contrapeso al partido gobernante, que es “la falsa izquierda que llegó al gobierno y porque saben que estamos levantando y que vamos a ganar y quieren eliminarnos a como dé lugar”.