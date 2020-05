Alerta en Perote por incremento de casos de COVID-19

En muy pocos días, la luz verde del semáforo epidemiológico del municipio de Perote pasó a naranja y es probable que antes de que concluya la semana se encienda la luz roja debido a que la población piensa que la enfermedad no existe, ha asumido que todo ha pasado y relajó las medidas.



Cabe mencionar que al corte de anoche, en Perote se reportaban 15 casos confirmados de COVID-19, de los cuales, en siete días se acumularon 8 nuevos casos; además de tener un fallecimiento.



El lunes y martes de la semana pasada, el municipio reportaba 7 casos confirmados; el miércoles, 8; jueves, 9; viernes, 12; sábado y domingo, 13; y ayer lunes, 15.



El presidente municipal, Juan Francisco Hervert Prado, alertó que se está en una situación compleja, entre la posibilidad de detener los contagios o generar un brote de grandes dimensiones.



“Estamos de frente ante la indeseable posibilidad de que la enfermedad no tenga la contención que nos permita salir pronto de esto y evitar desgracias de grandes proporciones pero eso depende de todos nosotros”, dijo.



Reconoció que los casos de COVID-19 siguen aumentando y pese a ello, la población no acata las determinaciones de las autoridades, a pesar del gran esfuerzo que se ha emprendido.



“Ha existido una gran relajación ciudadana. Vemos a familias completas paseando con los niños, con adultos mayores y exponiéndolos, sobre todo, con el riesgo que implica para este tipo de personas”.



Agregó que mucha gente piensa que la enfermedad no existe y en general, a partir del anuncio de las posibles fechas del regreso a la nueva normalidad, ha asumido que todo ha pasado y los adultos mayores se están exponiendo gravemente.



El munícipe expuso que desde el inicio de la emergencia sanitaria se ha estado en alerta como Gobierno local y se ha dado seguimiento puntual a las indicaciones de las autoridades para tomar acciones que reduzcan las posibilidades de contagio.



Incluso, Perote fue uno de los primeros municipios en la toma de decisiones importantes, medidas que son visibles.



“Como Gobierno hemos puesto en marcha todo lo que ha estado en nuestras manos, sin embargo, es necesario una mayor participación ciudadana, porque si la movilidad no se reduce, los contagios tampoco lo harán y ello complicará aún más el alto índice de contagios de nuestro Estado”.