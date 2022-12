Alerta IMSS sobre peligros de usar cuetes en fiestas

Ante la llegada del fin de año y con ello la práctica de quemar “viejitos” y demás uso de pirotecnia, el IMSS alertó para no hacer un uso de explosivos, pues el festejo puede terminar en un accidente de fatales consecuencias.Camelia García Mestiza, médica urgenciologa del Hospital General Regional No. 1 de Orizaba, dijo que la manera más efectiva de evitar una quemadura es la prevención.Por ello es importante evitar el contacto con objetos que contengan pólvora, ya sean cuetes, fuegos artificiales, luces de bengala y otros explosivos.Indicó que en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las quemaduras son uno de los principales accidentes atendidos por el servicio de urgencias hospitalarias, siendo los menores de edad los más afectados."El mal uso de la pirotecnia puede provocar quemaduras graves, lesiones y pérdidas de extremidades, lesiones auditivas o irritación de ojos y vías respiratorias. Las quemaduras menores, generalmente no representan riesgos; sin embargo, en quemaduras grandes la persona puede presentar infecciones, quedar desfigurada, con cicatrices y perder movilidad en una o varias partes del cuerpo".Resaltó que las fiestas para despedir el año sin duda alguna son parte de nuestras tradiciones, por eso se deben disfrutar de manera responsable junto a la familia.Pero en caso de sufrir algún accidente por quemadura, la persona tendrá que acudir al servicio de urgencias de su Unidad de Medicina Familiar para recibir atención médica. Lo que dijo no se debe hacer, es automedicarse ni echar mano de remedios caseros. Lissette HernándezAnte la llegada del fin de año y con ello la práctica de la quema de los viejos y el uso de pirotecnia, el IMSS alerta para no hacer un uso incorrecto de estos, pues el festejo puede terminar en un accidente de fatales consecuencias.Camelia García Mestiza, médico del Hospital General Regional No. 1 de Orizaba, dijo que la manera más efectiva de evitar una quemadura es la prevención.Por ello es importante evitar el contacto con objetos que contengan pólvora, ya sean cohetes, fuegos artificiales, luces de bengala, entre otros.Indicó que en las fiestas de Navidad y también Año Nuevo, las quemaduras por cohetes son uno de los principales accidentes en servicios de urgencias hospitalarias, siendo los menores de edad los más afectados."El mal uso de la pirotecnia puede provocar quemaduras graves, lesiones y pérdidas de extremidades, lesiones auditivas o irritación de ojos y vías respiratorias. Las quemaduras menores, generalmente no representan riesgos; sin embargo, en quemaduras grandes la persona puede presentar infecciones, quedar desfigurada, con cicatrices y perder movilidad en una o varias partes del cuerpo".Resaltó que las fiestas para despedir el año sin duda alguna son parte de nuestras tradiciones, por eso se deben disfrutar de manera responsable junto a la familia.Pero en caso de sufrir algún accidente por quemadura, la persona tendrá que acudir al servicio de urgencias de su Unidad de Medicina Familiar para recibir atención médica. Lo que dijo no se debe hacer, es automedicarse ni echar mano de remedios caseros.