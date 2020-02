Alerta SIPINNA por jóvenes que practican “retos” incitando a robar, en Coatepec

El Secretario Ejecutivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, informó que en algunas escuelas se han detectado casos de jóvenes que ponen en práctica “retos” que encuentran en las redes sociales.



Entrevistado, mencionó además que recientemente se constató el caso de unos adolescentes que ejecutaron el reto viral “Asalta” en un negocio del Pueblo Mágico, mismo que consiste en entrar a una tienda con una capucha y decir la frase: vamos a saltar, lo cual en aquella ocasión alertó al dueño del lugar y derivó en una detención por parte de policías municipales.



Y es que dijo que este tipo de prácticas no solo pone en riesgo a quien los efectúa sino a los dueños, empleados y clientes de los negocios.



“Recientemente en Coatepec, en varias escuelas se está detectando ese tipo de prácticas o de retos que encuentran en las redes sociales, los ponen en práctica. Ya se les comentó de retos como el “Asalta” que se ponen una capucha y entran a alguna tienda y salen corriendo, sin saber lo peligroso que puede llegar a ser para los chicos como para la persona que está vendiendo, y los clientes”, señaló.



Aseguró que se ha constatado a través de pláticas en las escuelas que niños de segundo y tercer grado de primaria tienen acceso a dispositivos electrónicos y a las redes sociales, lo cual los hace vulnerables a cualquier situación.



“Vamos avanzando bastante, la Policía de Proximidad Municipal va avanzando en las escuelas con las pláticas de prevención, se han sumado varias áreas para tratar de evitar esto, antes solo hacíamos las pláticas con los padres. Hemos podido constatar que niños de segundo y tercero de primaria ya tienen acceso a celular y tableta, pero más aún a una red social, que ni los adultos conocen. No hay que ser omisos como padres, no basta con regañar a los niños, están prohibidas las redes para niños, si los padres no están teniendo ese cuidado les estamos pidiendo que tengan control. El uso de redes sociales hoy en día es increíble cómo está perdiendo a nuestros jóvenes y niños”, concluyó.