Alerta sobre mercado negro de maíz y acaparamiento

El secretario general de la Alianza Campesina del Noroeste, Raúl Pérez Bedolla, alertó de la aparición de mercado negro, acaparamiento, ocultamiento y venta de maíz por arriba del precio de garantía lo que propicia un alza hormiga del precio en el kilogramo de la tortilla de entre 10 y 15 por ciento.



Es decir, se observa, en tortillerías de la Ciudad de México, que el precio del kilogramo que se ofrece a los consumidores es desde 14 hasta 16 pesos, mientras que en la frontera norte del país se ubica hasta en 18 pesos el kilo de este alimento básico.



Obviamente en centros comerciales se puede adquirir tortilla a menor precio, sin embargo, el producto es elaborado con maíz amarillo que es el utilizado para alimento de ganado.



“El acaparamiento de maíz y alza en el precio del alimento (tortilla), sólo favorece un mercado negro del maíz y, por otro lado, el Gobierno Federal ya prevé compras en el exterior de este grano de Sudamérica y de Estados Unidos”.



Igualmente, denunció que existen indicios de que los acaparadores esconden el maíz para venderlo a países sudamericanos como Venezuela, Bolivia y otras naciones de Centroamérica que requieren este grano.



ESCASES DE MAÍZ



Raúl Pérez Bedolla aseguró que la presión en el valor de la canasta básica seguirá al alza, tal como sucede con la tortilla, así como la especulación, ocultamiento y acaparamiento de maíz que se registra en Sinaloa, de tal suerte que en febrero se prevé escases de maíz correspondiente a la cosecha 2019.



Mencionó que de acuerdo a estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la producción de maíz en 2020 se prevé que registre una disminución del 5% respecto el año pasado y la producción que llegue a 26.4 millones de toneladas como consecuencia de una menor superficie sembrada, principalmente en Sinaloa, por escasez de agua.



Además, para 2020, resultado de mayor demanda por parte del sector avícola y por menor producción nacional, se proyecta que las importaciones lleguen a casi 18 millones de toneladas de maíz.



SE PROYECTA UN DESCENSO



Igualmente, para este año, en cuanto a trigo se proyecta un descenso en la producción de 9% por contracción en superficie y menores rendimientos en Sonora por problemas de suministro de agua. Para 2020, las importaciones se proyectan en 5.4 millones de toneladas ante la disminución de la oferta nacional.



COMPETENCIA DESLEAL



Recordó Raúl Pérez Bedolla que el cierre de 2019 fue grave, con resultados negativos y con un T-MEC firmado por el Gobierno de México, sin impacto positivo en el campo pues se eliminaron los apoyos al productor y éste se quedó soóo para mantener el abasto de alimentos y enfrentar la competencia desleal que representan los agricultores estadounidenses.



Esta situación genera malas noticias e incertidumbre entre los productores pues estos no van a invertir en un trabajo que durará seis meses por nulas utilidades y más cuando ni siquiera existen seguros catastróficos debido a que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la espalda al campo.



Entonces, lo que estamos viendo es un campo sin margen de ganancia y con tierra rentada. Sin embargo, ante este panorama los agricultores que rentaron ya regresaron a sus propietarios las parcelas pues no quieren arriesgar en siembras que no les dejarán utilidades.



Con este panorama, 2020 será un año de baja producción de granos básicos, así como una severa reducción de hectáreas sembradas de maíz, fríjol, soya y arroz.



Así que no debe sorprender el incremento hormiga de un 10 a un 15 por ciento en el precio del kilogramo de tortilla, ya que estos aumentos llegaron para quedarse y más con escases de granos, sentenció.