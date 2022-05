Alertan a veracruzanos por fraudes en supuestos paquetes turísticos

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Griselda Ramón, dio a conocer que en Veracruz también se han presentado casos de fraudes a usuarios de redes sociales que adquieren paquetes turísticos.Explicó que a través de dichas plataformas se ofrecen descuentos para viajes con todo incluido y a precios bajos en donde se proporciona hospedaje, alimentos, accesos y viaje pero los defraudadores cancelan a última hora.Estos fraudes afectan principalmente a los hoteles, pues se registra que al menos el 90 por ciento de los fraudes son sobre reservaciones inexistentes.“Lamentablemente sí, se están llevando cabo fraudes hacia hoteles como inclusive agentes de viajes y pseudoagencias que venden paquetes y a última hora sacan cualquier pretexto para no dar el servicio a las personas que pagaron”, lamentó.Uno de los casos documentados en el Estado es el fraude hecho a 18 personas a quienes se les vendió un paquete de viaje a Europa pero bajo el argumento de la guerra entre Rusia y Ucrania, el viaje se canceló y sin ningún tipo de devolución del dinero.“Las cantidades eran por ejemplo de 50 mil pesos para paquete que les vendieron, para ir a un recorrido en Europa; 18 personas fueron defraudadas porque lamentablemente con el supuesto problema de la guerra no les han regresado ni un peso”, detalló Griselda Ramón.La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes ha solicitado que se proceda a retirar esas páginas web fraudulentas pero también se hace el llamado a los usuarios a que no caigan en promociones en donde se ofrecen precios muy bajos a lugares que son caros.Otra de las recomendaciones es realizar las gestiones en agencias plenamente establecidas, para no perder su dinero.