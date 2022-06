Alertan a xalapeños de fraudes en páginas clonadas y engaños telefónicos

El director de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Xalapa, Álvaro García Hernández, pidió a la población ser un poco más cuidadosa para evitar caer en los fraudes bancarios a través de correos electrónicos o engaños telefónicos por mensajes de texto sobre supuestas ofertas de empleo."A veces nos llegan notificaciones del banco a través del correo electrónico, es muy importante que seamos un poco más observadores. Este tipo de hackers clonan las páginas oficiales y luego no leemos el nombre del dominio y a veces nada más le cambian una letra al final pero es un dominio clonado", expresó.El funcionario municipal dijo que su área ofrece tips de seguridad para que la gente los conozca y sepan cómo funcionan estos defraudadores para que no caigan en estos chantajes."Nosotros siempre tenemos que verificar todos los medios y que la información que llega a través de WhatsApp casi todos los números son de la Ciudad de México o del Norte del país y ese tipo de teléfonos no son muy buenos porque caen este tipo de situaciones de seguridad", reiteró.Y es que recientemente comenzaron a enviar a través de esta aplicación de mensajería instantánea supuestas oportunidades laborales en empresas como Amazon o Mercadolibre, en las que ofrecían sueldos atractivos.García Hernández insistió que no es recomendable descargar información de páginas que se cree van a ayudar o regalar algún premio. "Hay muchas publicidades de que regalan dispositivos, no caigamos en esta situación", expresó finalmente.