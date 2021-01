Alertan por caída en vacunación infantil; otras enfermedades pueden repuntar

Debido a la pandemia por COVID-19, la vacunación en niños de 1 a 2 años disminuyó 40 por ciento, poniendo en riesgo que enfermedades que ya estaban controladas regresen, afirmó el gerente médico de vacunas de la farmacéutica Sanofi Pasteur, Salvador Pineda.



Explicó que los padres no acuden a los Centros de Salud por el temor al Coronavirus pero no aplicarse los esquemas completos de vacunación puede ocasionar que padecimientos como poliomielitis, difteria y hepatitis B presenten brotes.



"Lo que hemos visto es que han caído las coberturas de vacunación de forma importante y que esto puede traer como consecuencia que volvamos a ver en el escenario de la salud pública de nuestro país enfermedades que creíamos parte del pasado, como poliomielitis, difteria y hepatitis B. El año pasado, los esquemas cayeron tanto como un 40 por ciento de la población, estoy hablado de niños menores de 2 años", dijo.



El médico explicó que dichas enfermedades requieren que más del 80 por ciento de la población esté vacunada para que se genere la inmunidad colectiva.



La tosferina y sarampión requieren un 95 por ciento de cobertura.



"Del 60 por ciento de la población estaba protegido con esquema completo y uno dirá el 60 por ciento es buen número pero solamente sirve para la protección individual, porque ya no se genera la protección de rebaño, para sarampión necesitamos un 95 por ciento y para tosferina también un 95 por ciento, para la poliomielitis un 80 por ciento".



Recordó que previo a la COVID-19, se registró un rebrote de sarampión, el cual pudo controlarse por el confinamiento que trajo consigo la nueva sepa del Coronavirus.



Por lo cual, es un ejemplo de enfermedades que están en riesgo de rebrote.



"Ya nos sucedió con sarampión el año pasado, antes de que llegara el COVID hubo brote de casi 200 personas, el confinamiento ayudó", dijo.



Recomendó a los padres de familia acudir con la protección adecuada a aplicar las vacunas pero no dejar de completar los esquemas.