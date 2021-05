Alertan por desabasto masivo en al país de medicamentos para VIH-SIDA

El desabasto de medicamentos antirretrovirales y para la atención de enfermedades oportunistas de pacientes con VIH y SIDA, que podría ser una realidad en julio, es el peor en los últimos 30 años.



En entrevista Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, indicó que en el 2019 y 2020, en el ISSSTE, IMSS y PEMEX se tuvo un desabasto a lo largo de los dos años y fue constante, que se logró resolver a través de muchas gestiones.



"Pero hoy estamos frente a la posibilidad de un desabasto masivo nacional como no lo teníamos hace 30 años, que no solo afectará a PEMEX, ISSSTE, sino también a los pacientes de la Secretaría de Salud. El mismo CENSIDA ha reconocido que tiene medicamentos garantizados hasta junio, pero no se han hecho licitaciones o compras".



Advirtió que si en las próximas horas de este día no se resuelve de parte del INSABI el problema, en julio se tendrá el desbasto nacional, los afectados dijo que serían alrededor de 300 mil personas.



Este escenario es muy complicado porque se habla no solo de que quede la compra hecha, sino que el medicamento en lo que resta de mayo y junio se tendría que estar repartiendo en todo el país, y es que son de todos los antiretrovirales y para atender enfermedades oportunistas".