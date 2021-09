Alertan por falsos médicos, en Acultzingo; ofrecen tónicos “milagrosos”

Con la venta de “productos milagro”, falsos médicos han estafado a campesinos de Coatepec de Abajo, La Jarochita y Rincón Restrojo, pertenecientes al municipio de Acultzingo, al venderles botellas de tónicos, pastillas y tes que prometen curar enfermedades como la diabetes, presión alta y enfermedades renales crónicas.



Nicolás Robles, Agripina Miranda y Bonifacio Morgado, habitantes de Coatepec de Abajo, son tres de un número indeterminado de afectados con la compra de productos que después de medio año de venir consumiendo no les han resuelto sus enfermedades.



“Vino como un año seguido un señor con su hijo, traen un carrito Nissan, dejan folletos de cómo tratar las enfermedades, dicen que son de una asociación de ayuda a personas que no pueden comprar medicinas caras y andan anunciando con una bocina”, señaló uno de los afectados.



Indicaron que mucha gente que no cuenta con recursos para pagar tratamientos costosos compraba tónicos, pastillas y costalitos de té que estas personas les recetaban al conocer sus males y confiados se los venían tomando.



Grande fue su sorpresa que al comprar el segundo o tercer tratamiento no veían resultados, pero los acusados les decían que eso se debía a que debían terminar todos los tratamientos comprando el siguiente paquete y así sucesivamente.



“Yo pague como cerca de 900 por tres tratamientos y me sigue pegando la diabetes, así como yo otros se han seguido sintiendo mal, entonces vemos que esto es un fraude, pero ahora ya no pasa Don Martín que se dice es médico botánico que vive en Orizaba”, señaló Bonifacio.



Los afectados se enteraron que en otras comunidades distantes de Acultzingo también se han presentado los supuestos médicos con los tratamientos, por lo cual piden a través de este medio informativo se difunda el posible fraude que hacen y se les detenga para investigarlos.



Añadieron que la unidad vehicular es un Nissan Tsuru rojo al que no se le ven las placas porque traen lonas de sus productos tapando el cofre y cajuela y que se trata de dos hombres a quien conocen como Martín de unos 55 años de edad y su hijo Samuel de entre 32 y 35 años.