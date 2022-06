Alertan por fraudulentas ofertas de trabajo en el extranjero

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes del Valle de Orizaba, Miguel Ángel Ramírez López, dio a conocer que existe personas que ofertan trabajo en otros países y en diferentes regiones de México, pero que su actividad sólo es un fraude, pues cuando la persona llega al sitio donde le entregaran su boleto nadie arriba para otorgarlo."Que la gente tenga cuidado con las personas que están adquiriendo este tipo de programas para ofertas laborales en otras partes de la República, si lo van hacer que sea con gente confiable, porque sucede que hemos encontrado gente que ha ofrecido viajes a Canadá y se han quedado parados en el aeropuerto".Indicó que es necesario verificar la certificación de la empresa que ofrece el servicio; debe contar con su registro nacional de turismo, tener oficinas propias, si lo hacen a través de las páginas de Facebook o página web no va a ver quién responda, entonces hacen la aportación, les mandan documentos apócrifos de boletos de avión que no son ciertos.Añadió que este tipo de casos se han registrado en la zona sur del Estado como Coatzacoalcos, Acayucan, pero también en la zona de la Sierra de Zongolica, pues ha habido personas engañadas por esta gente. "No tengo el número exacto de la zona, pero hemos visto en medios nacionales estas situaciones. Incluso quien te oferta los viajes no es siquiera de Veracruz".Para destinos turísticos también hay supuestas agencias que ofertan paquetes por ejemplo a Cancún que son muy baratos y es evidente que se trata de fraude.