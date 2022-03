Alertan por proyecto de cementera junto a manantial de Xalapa

Vecinos de la comunidad de El Castillo, en Xalapa, afirmaron que una cementera busca instalar una planta junto a un manantial y las autoridades municipales no están atendiendo la situación.Además, alertaron que un particular ya se encuentra realizando trabajos previos a la construcción de las instalaciones a 80 metros del cuerpo de agua, aproximadamenteLos lugareños, quienes piden la reserva de sus nombres para evitar represalias, mencionan que desde hace 2 semanas se observa maquinaria trabajando en diversas acciones de nivelación del suelo.Aunque ya solicitaron la intervención del Ayuntamiento a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil, no ha habido respuesta favorable para que aclaren este asunto.Los vecinos recordaron que el manantial ubicado a menos de 100 metros surte de agua potable a la Capital del Estado, por lo que temen afectaciones a la salud.Indicaron además que solicitaron información a las personas que están trabajando en el sitio, sobre el fin de los movimientos que se están realizando, sin embargo, hasta el momento se les ha impedido el acceso, argumentando que es un predio que pertenece a un particular.Aparentemente los trabajadores negaron que haya habido o en un futuro haya afectaciones al cuerpo de agua pero por la cercanía en que se ubica, no están convencidos de estas afirmaciones.El predio donde se realizan los trabajos es de aproximadamente 800 metros.Hasta el momento, los vecinos desconocen si el Ayuntamiento concedió la autorización de uso de suelo, o si han intervenido algunas otras autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que en su caso, debe realizar el dictamen de estudio de impacto ambiental.