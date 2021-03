Alertan que banda defrauda con programas del Bienestar en Tecolutla

En el municipio de Tecolutla también se ha detectado una banda de vivales que intentan defraudar a la población con programas sociales de la Secretaría del Bienestar.



El Ayuntamiento alertó a los ciudadanos a no dejarse sorprender, en virtud de que los programas sociales del Gobierno federal son gratuitos.



Pidió a la población a denunciar a quienes acudan a los domicilios a solicitar una cantidad de dinero para la inscripción al programa de construcción de cuartos dormitorios.



“Si acuden a tu casa promoviendo cuartos-dormitorios y te piden una cantidad de dinero, no caigan en un fraude. No pierdas tu dinero y denuncia”, advierte.



En atención a reportes ciudadanos sobre la visita de personas desconocidas que presuntamente han pedido dinero a cambio de ser beneficiados por supuestos programas federales, el Gobierno local puso a disposición de la población el número telefónico de la Policía Municipal 7668452216 para hacer las denuncias.