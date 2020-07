Alertan que “reparadoras de crédito” tienen acceso a datos privados de deudores

A pesar del riesgo contra deudores, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no atiende las quejas en contra de las reparadoras de crédito, alertó la coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal Vázquez.



"Las personas que nos han estado llamando nos refieren que la PROFECO no se encuentra en este momento dando un tipo de atención por este tipo de problemas".



Por lo tanto, urgió a la citada defensoría a cumplir con sus funciones y que se enfoque a la atención de las querellas de los consumidores y emita un posicionamiento al respecto.



"Las reparadoras de crédito no cuentan con un marco legal ni con una regulación por parte de las autoridades del sector financiero y es la PROFECO a la cual se delega el conocimiento de dichas quejas".



Carbajal Vázquez enfatizó que las reparadoras no sólo conducen a los deudores a contratar más deudas para "mejorar" su calificación en Buró de Crédito, sino pueden violar la Ley de Protección de Datos Personales.



Alertó que las "reparadoras" acceden a datos privados de los deudores o de otros consumidores, como números telefónicos, información financiera y crediticia, e incluso hasta ingresos.