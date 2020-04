Alertan sobre fraude telefónico a personas con crédito de consumo, hipotecario o automotriz

La falsa oferta de "meses de gracia" en el pago de créditos prometen delincuentes por medio de una nueva modalidad de fraude telefónico.



El subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) Rafael Trillo Gracida, explicó que los estafadores contactan a las personas con un crédito de consumo, hipotecario o automotriz, para ofrecer diferir las mensualidades o abonos del préstamo.



"Están haciendo llamadas telefónicas para invitar a las personas a participar en los programas de la banca para diferir los pagos de tu crédito de cuatro a seis meses y puedan tener liquidez durante la contingencia", afirmó.



Advirtió que ni los bancos ni las entidades financieras contactarán a los clientes, sino que los deudores deben solicitar el citado beneficio a las instituciones de crédito.



"Ninguna persona que trabaje para los bancos va a llamar a sus clientes. Reitero: es el deudor el que tiene que llamar para solicitar las medidas establecidas" recalcó.



Pidió a los acreditados no dar informes de los créditos, ni de las tarjetas bancarias en su haber en caso de recibir una llamada telefónica de dudosa veracidad.



"El usuario debe recordar (que aplazarlos pagos) sólo representa un alivio temporal de liquidez, es decir, el plazo que dan de cuatro a seis meses no es una condonación de deuda. Los apoyos consisten en un periodo de gracia de cuatro a seis meses y transcurrido esto, se deben reiniciar los pagos y con los intereses que se generen en esos periodos", explicó.



Pidió a los usuarios hacer un uso correcto de la tarjeta de crédito y siempre vislumbrar tal dinero como una reserva, no como un saldo a favor.



Y en los casos de Banco Azteca, Banco Coppel y Bancoahorro Famsa, Consubanco (Paguitos), Banco Invex y American Express, que escaparon de la oportunidad de dar facilidades a sus acreditados, Trillo Gracida indicó que se está en pláticas con estas instituciones.



"De hecho se está trabajando con ellos, no los podemos obligar y desgraciadamente en muchos casos las personas de estratos medio-medio bajo acuden a estas instituciones financieras y son a los que se les complica mucho la capacidad de pago" indicó.



Aunque observó que hay diálogo con estas firmas para que puedan otorgar facilidades a sus acreditados durante el periodo de confinamiento social.