Alertan sobre hombre que robó iPad en restaurante de colonia Centro de Xalapa

Tengan cuidado con este hombre. Quiero denunciar el robo en un restaurante ubicado en calle Miguel Palacios, colonia Centro de Xalapa.



Ciudadano (aparentemente hombre, aunque se tiene dudas por las uñas pintadas y el anillo que porta) entró al restaurante aprovechándose de que el personal se encontraba en el sanitario. Se aseguró que nadie lo viera e inmediatamente tomó un iPad que estaba en la barra del establecimiento.



El sujeto portaba pantalón de mezclilla, playera roja y mochila gris. Es aproximadamente de una altura de 1.60 y es de tez morena. Si alguien llegara a conocer a este hombre, esperamos se puedan poner en contacto para poder realizar la denuncia y evitar que siga haciendo esto.



Si llega a vender el iPad, ya no podrán hacer uso de ella debido a que ya fue bloqueada. Automáticamente al encenderla les aparecerá el número en donde me podrán contactar. Se dará gratificación.



Espero puedan comprender que es una herramienta de trabajo, actividad que lamentablemente este ciudadano no conoce.



Ponemos la denuncia por este medio para alertar a la población, a los trabajadores y encargados de negocios para que tengan cuidado si llega a entrar en sus establecimientos.



Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril a las 20:30 horas.



Atentamente

Jassiel Maldonado Escalante