Alertan sobre secuela en menores de edad que padecieron COVID-19

Las condiciones de salud para la niñez mexicana se agravan con el nuevo padecimiento que puede provocar haber padecido COVID-19. Se trata del Síndrome Inflamatorio Sistémico pediátrico que está causando muerte de menores de edad; mientras no sean vacunados, no podrían regresar a las aulas para enseñanza presencial, consideró especialista.



El Síndrome Inflamatorio Sistémico pediátrico es un padecimiento que ha comenzado a dar alerta entre niños y niñas que adquieren el COVID-19 y esto puede tener secuelas graves e incluso la muerte.



El pediatra y neonatólogo, Héctor Lira de la Vega, quien forma parte del personal del Hospital Regional de Poza Rica y se mantiene en confinamiento, dio su punto de vista en entrevista a distancia sobre este padecimiento.



Refirió que entre los síntomas de este padecimiento, los niños presentan fiebre, dolor e inflamación articulares, ronchas en la piel, dolor abdominal, inflamación respiratoria, dolores de cabeza y alteraciones en el estado de alerta de la conciencia.



Dio a conocer que este padecimiento afecta a niños y adolescentes, siendo parecidos a los síntomas del Síndrome de Kawasaki, por tanto sugiere que de manera inmediata deben ser atendidos por su médico para el tratamiento adecuado.



El médico especialista dijo que con esta enfermedad se pone en riesgo la vida de los infantes y considera que con mayor razón los niños no deben volver a clases presenciales, ya que, además de que pueden contagiar el virus, su vida corre peligro.