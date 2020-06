Alfaro culpa a “gente” de AMLO por violencia en manifestación de Guadalajara

El gobernador Enrique Alfaro culpó a la “gente” del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados a Jalisco para provocar los disturbios durante la manifestación por el asesinato de Giovani López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.



“Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente (…) Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, que son ellos, justamente, los que han generado todo lo que estamos viviendo”, señaló en un video publicado esta noche, en sus redes sociales.



Aseguró que los provocadores estaban ocultos en torno al Palacio de Gobierno y salieron cuando llegaron los manifestantes para “asaltar” el Palacio y provocar a los policías.



Pese a las imágenes que circulan en redes sociales y en las que se documenta cómo algunos policías agredieron injustificadamente a algunas de las personas arrestadas y a varios manifestantes, el mandatario defendió el actuar de sus uniformados.



“Actuaron a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron en la provocación, no se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes”, dijo.



Insistió en que lo que se buscaba era provocar una reacción violenta pero afirmó que se actuó con dignidad.



Alfaro dijo tener información para demostrar cómo se pagaron millones de pesos en redes sociales para hacer grande el tema del asesinato de Giovani López y tratar de hacer parecer que fue responsabilidad de la Policía Estatal y del Gobierno de Jalisco.



“La policía aguantó más de dos horas adentro, sin hacer otra cosa más que contener, hasta que los actos violentos estaban poniendo en riesgo la vida de la gente adentro de Palacio de Gobierno. Gente trabajadora y que estaba ahí cumpliendo con su responsabilidad”, señaló.



La muerte de Giovanni López, un joven detenido por la Policía Municipal y posteriormente muerto, detonó las protestas de este jueves, en donde dos patrullas quedaron incendiadas y hubo 26 detenidos. Trascendió una imagen en la que un hombre prende fuego a un policía por la espalda.