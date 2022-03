Algunas mujeres en el poder sólo responden a grupos políticos, critican

La coordinadora de la organización Mujeres Revolucionarias de México (MRM), María Antonia Pérez, afirmó que los reveses jurisdiccionales y de instancias defensoras de los derechos humanos en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Legislativo afectan a las mujeres puesto que estas instituciones están encabezadas por congéneres.En conferencia de prensa y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, criticó que algunas funcionarias en cargos públicos respondan a intereses de grupos y políticos, ya que, a su decir, eso las hace quedar mal."Creo que las mujeres que tienen cierto estatus y poder para decidir, cuando no lo hacen bien, claro que nos hacen quedar mal; a veces llegan comprometidas con otros grupos, con grupos políticos y le hacen caso a ellos y eso desafortunadamente echa abajo (el reconocimiento de las mujeres)", manifestó.Y agregó que, aunque se ha avanzado mucho en la paridad, "desafortunadamente a veces llegan a estos puestos de poder y toma de decisiones mujeres que nada tienen que ver con lo que el pueblo necesita y lo que nos representa al resto de las mujeres, ya que no son nuestras voces".Es por ello que María Antonia Pérez pidió a los partidos políticos que en esos cargos de elección popular postulen a mujeres comprometidas y no manipulables, evitando señalar si las titulares de la Fiscalía General del Estado y los Poderes Legislativo y Judicial lo son."No sé si lo son, no las conozco bien, no sé cómo toman sus decisiones, a veces las toman porque son conservadoras y ésa es su posición, porque a veces no es que las manden, sino que es su posición. Son conservadoras, no les importa impartir adecuadamentela justicia, no es que estén recibiendo órdenes sino que así piensan ellas", consideró.La dirigente de la MRM externó que "quieren mujeres que piensen distinto, que piensen como nosotras, que piensen que la justicia es para el que tiene la razón, no para quien tenga más dinero, más poder o para el que mejor beneficie ciertos intereses".Finalmente, lamentó que la manera de impartir justicia siempre ha sido un grave problema en el país y en nuestro Estado.