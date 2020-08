Algunos creyeron en el COVID hasta que se les enfermó un familiar, critica Arzobispo

El arzobispo de Xalapa Hipólito Reyes Larios criticó que muchas personas no creyeron en el COVID-19 hasta que un familiar, amigo o compañero lo padeción.



"Hay muchas personas que no creían en esto del COVID-19, pero cuando ya nos empieza a tocar a las familias, a los compañeros, pues nos damos cuenta que es en serio. Cuando vemos que es una pandemia con un virus muy dañino, muy traicionero y muy rápido para contagiarse".



Además, recordó que 3 sacerdotes de la Arquidiócesis han fallecido por el virus..



"Todas las familias tenemos a alguien que esté contagiado o que desafortunadamente ya ha muerto; ese es el ambiente en el que estamos desarrollándonos. Hay que tener cuidado con las visitas o a los que visitamos porque hay muchas personas asintomáticas y no se dan cuenta y pueden contagiar", dijo.



Durante la homilía dominical comentó que en la actualidad, hay muchos ejemplos de corrupción, de personas que han abusado del poder para beneficio propio.



"Tenemos muchos ejemplos de corrupción, tenemos muchos ejemplos de personas que han abusado del poder, que han buscado lo económico para beneficio de ellos mismos, de sus familiares, de su gente cercana y no tanto para el pueblo, ahí vemos la infidelidad que se va marcando en estas situaciones", concluyó.