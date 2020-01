Algunos discapacitados revenden sillas de ruedas que les regalan, acusa Club Rotario

Integrantes del Club Rotario lamentaron que existan personas con alguna discapacidad que abusan de los apoyos que se les proporcionan, toda vez que han detectado que les piden aparatos como sillas de ruedas para revenderlas.



El presidente del Club Rotario de Veracruz, Joaquín Valerio, señaló que les solicitan la ayuda y se han encontrado que ya recibieron la asistencia por parte de otras asociaciones, o bien, de organismos municipales.



Las sillas de ruedas, explicó, las venden a un precio muy menor a su valor, para obtener alguna ganancia, de un aparato que les fue donado.



“Desgraciadamente, pasa que los municipios sí atienden esas necesidades, pero las personas que las ocupan o se llevan las sillas nuevas, las venden, ese es el problema. Las venden en 500 pesos, mil pesos, una silla en promedio anda en un costo de 2 mil a 3 mil 500 pesos”.



Recordó que, en el 2018, se realizó un esfuerzo para adquirir sillas especializadas con un costo de hasta 30 mil pesos, se ofrecieron a la población necesitada y al realizar la entrega, detectaron que eran personas que no la necesitaban.



“Dimos sillas muy buenas con valor de 25 mil hasta 30 mil pesos, vamos a la casa porque tenemos que hacer un sondeo socioeconómico y vemos que tienen hasta 2 o 3 sillas. Es algo que no se puede acabar, que si ya lo tiene y no lo va a ocupar, dárselo a otra gente”, dijo.



Aunque sí hay personas deshonestas, el representante del Club Rotario afirmó que también se han encontrado con algunas sensibles que rechazan la ayuda para alguien que la requiera más.