Algunos módulos cambiarán de lugar para segunda vacunación en Veracruz Puerto

Este 15 de abril inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el puerto de Veracruz, para lo cual se modificaron 4 de los 16 módulos instalados en la primera jornada, para mejorar las condiciones físicas por las intensas temperaturas que se presentan.El delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que se ubicaron en lugares donde los adultos mayores no se expongan al calor y resguarden vacunas de la misma situación.“Por el cuidado de la vacuna, sabemos que va a haber calor esos días y es bueno que tengan mayor protección al clima, estamos reforzando, el objetivo central, lo que hemos ido aprendiendo de los propios ciudadanos”, dijo.Los módulos de los centros de salud del Coyol, Adolfo Ruiz Cortines, Amapolas y Los Pinos, serán reubicados.“El centro de salud de Los Pinos se cambió al CONALEP 2, el Centro de Salud del Coyol va estar en la escuela primaria ‘Nicolás Bravo’, el Centro de Salud ‘Adolfo Ruiz Cortines’ lo pasamos a la Secundaria Federal ‘José Martí’ y el Centro de Salud de Las Amapolas se movió a la primaria”.La vacunación iniciará a las 8 de la mañana y el cierre, aseguró, será hasta el último ciudadano en la fila.“Es de 8 de la mañana, sabiendo que van a llegar desde las 6 y cerramos a las 6 pero si hay gente en la fila hasta que se vaya el último ciudadano”.En el puerto de Veracruz, se espera vacunar a los mismos 72 mil adultos mayores que recibieron la primera dosis y será exclusivamente para la segunda aplicación.“El objetivo es vacunar a los 72 mil, no es para primeras dosis, es para segunda dosis”.La jornada será del 15 al 19 de abril, será distribuido de acuerdo a la primera letra del apellido, un día se vacunará en casa y no habrá fecha para rezagados.