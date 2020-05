Algunos rellenos sanitarios operan al margen de la Ley en municipios: SEDEMA

La secretaria de Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez, dio a conocer que aún existen rellenos sanitarios en algunos municipios de la entidad que no llevan el procedimiento adecuado del tratamiento de los residuos sólidos.



"En el norte está Nogales, donde tenemos un relleno sanitario que ahí atiende a 33 municipios y que este relleno ya terminó su vida de concesión y autorización. Estamos avanzando en Perote; también en la zona sur, por allá no hay ni un sólo relleno sanitario".



De igual forma, expuso que muchas veces lo que ocasiona que los municipios tengan tiraderos de basura a cielo abierto, es la falta de recursos.



"Estamos trabajando un programa para ver hasta dónde, los municipios tienen el recurso económico, porque ahí está una de las dificultades, la situación económica que prevalece en muchos de los municipios. Estamos viendo la recomendaciones para que se pueda atender sin mucha inversión, de cómo hacer que estos tiraderos tengan un orden".



Asimismo, explicó que esta problemática es competencia de los Alcaldes, donde la dependencia solo acompaña a los proyectos que se presenten, en el proceso formativo.



"Vamos a hacer visitas una vez pasando esto del COVID-19, de estos sitios de disposición que no están cumpliendo algunos rellenos sanitarios municipales, para conocer el programa de rehabilitación de parte de ellos y poderlos incluir en algún programa de rehabilitación de parte del gobierno federal", finalizó.