Algunos xalapeños roban agua y es difícil castigarlos: Ahued

El alcalde Ricardo Ahued Bardahuil reveló que en esta semana han detectado dos tomas clandestinas para robar agua, sin embargo, reconoció que es difícil proceder penalmente debido a que se desconoce quiénes lo llevaban a cabo.Indicó que encontraron que rompían las tuberías para conectar las mangueras con las cuales llenar las pipas, que luego vendían en la ciudad."Hemos tenido que cerrar válvulas acompañados de la Policía Municipal, donde se robaban el agua, la subían a pipas y la andaban vendiendo. Ahí están los procedimientos, acabamos de entrar. Es como el huachicol, no los encuentras, son invisibles, encontramos el daño, vamos y lo cerramos", expresó.Sin revelar la ubicación de estos dos lugares donde estaban sustrayendo el recurso hídrico de la red potable, Ahued Bardahuil adicionó que si se lograra conocer la identidad de los responsables de este delito, procederían contra ellas."Hemos tapado dos esta semana con la Policía, ha ido CMAS. No puedo comentar ahorita (en qué zonas) porque está el proceso, eran en la calle, abren la tubería, en el camino, no los encuentras, exactamente como el huachicol, cuando llegas no sabes quién fue. Lo detectamos porque nos reportaron una megafuga y resulta que es como la gasolina, se está fugando porque llegó más presión, reventó la manguera que pusieron", mencionó el edil.Sobre si presentarán denuncias contra los usuarios que detectaron con bypass en los medidores del agua, Ricardo Ahued indicó que serán sometidos a un proceso legal, debido a que no siempre los dueños de los inmuebles y a nombre de quiénes están los contratos, desconocían de esta ilegalidad."El comercio hace eso y no está en el contrato y el problema es del propietario. Entonces estamos revisando, queremos traer un equipo para que nos indique en dónde están haciendo esos famosos bypass", precisó.El Presidente Municipal xalapeño dijo que tienen un caso que está en revisión para ver si los trabajadores de CMAS están involucrados y de ser así llamarlos a comparecer."Decirle a los vecinos que no se trata de exhibir, se trata de actuar y tenemos que corregir que algunas personas en sus negocios tengan metidas algunas tuberías, no voy a adelantarme y levantar falsos pero sí, lamentablemente", mencionó.Además, comentó que en caso de detectar estos dispositivos, se retiran y los contratos son rescindidos.