Alianza con MORENA se definió a nivel nacional y sin Gonzalo Vicencio: PT

El coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, aseguró que la alianza con MORENA y el Partido Verde para participar en las próximas elecciones a nivel local está totalmente validada por las dirigencias de estos institutos.Luego de que la misma dirigencia de MORENA en Veracruz, actualmente a cargo de Gonzalo Vicencio Flores, desconociera dicha coalición , el líder petista explicó que la acreditación se dio en negociaciones de los partidos a nivel nacional y las diferentes organizaciones de los institutos.De acuerdo con Aguilar, Vicencio Flores —secretario general con funciones de Presidente de MORENA en la entidad— no estuvo presente en dichas mesas.“Me extrañó que Vicencio Flores no estuviera presente, ya que él es el que está debidamente acreditado por el Instituto Nacional Electoral pero es una cuestión interna de MORENA y ellos saben cómo se matan sus pulgas”, dijo.De las impugnaciones que realizará la actual dirigencia estatal morenista, el coordinador del PT comentó que no le extraña, pues “los morenistas impugnan todo” y esto mismo sucedió en el estado de Hidalgo, en donde se procedió por candidaturas, procedimientos de elección y las coaliciones.No obstante, el petista consideró que la alianza va firme y en los cinco distritos electorales locales y en 35 municipios que encabezará el PT, se postularán “candidatos ganadores y con gran presencia en esa demarcación electoral”Por ello, rechazó que la inconformidad de Gonzalo Vicencio represente un riesgo para la alianza.Finalmente, invitó a la militancia morenista a evitar mayores fracturas en el seno de su partido y respaldar las candidaturas que en breve buscarán el voto de los veracruzanos.