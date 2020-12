Alianza empresarios-productores de café, la mejor estrategia ante pandemia, opinan

Se necesita emprender con nuevas acciones que ayuden a crear alianzas estratégicas entre industria y productores y así trabajar de manera conjunta para enfrentar los retos; no se tiene otro camino. En el caso de los productores, es necesario reinventarse, dando ese valor agregado a este producto.



Así lo expresó Agustín García, empresario cafetalero, quien expresó que la cosecha cafetalera 2021 se ha visto un tanto beneficiada al mejorar el precio, ante las desgracias por los fenómenos meteorológicos que se han presentado en otras partes del mundo; que no es para alegrarse pero sí aprovechar la comercialización en los mercados, comentó.



Consideró que en este momento ha aumentado el consumo de café en México. Se ha observado que la pandemia fue la “prueba del ácido” y la gente ha aprendido a tomar café.



Dejó claro que el consumo del aromático ha permanecido y la pandemia ha traído cosas buenas, porque las familias por estar en sus hogares consumen más café, expuso.



Lamentó que hayan desaparecido los apoyos del Gobierno Federal y que no hayan llegado los créditos por la desconfianza de las instituciones crediticias. Dijo desconocer a quiénes le están llegando los apoyos del Gobierno Federal porque no hay números “duros” que permitan saber con precisión a quién o cuántos son los que realmente están recibiendo este beneficio.



Reconoció que regionalmente, productores y empresarios están pasando por situaciones difíciles pero también dijo que ante esto, es necesario hacer esas alianzas entre empresarios y productores, donde en lugar de estar “divorciados”, se debe buscar estrategias que permitan salir adelante.



Es momento de reinventarse y aprovechar esta pandemia, ver qué están ofreciendo los mercados y armar estrategias. No hay que olvidar que desde tiempo atrás por la crisis que ya se venía enfrentando y de forma natural se va a dar una depuración natural de cafeticultores, donde sólo quedarán aquellos productores comprometidos, los que le tienen amor a este cultivo.



Concluyó el empresario cafetalero que la única forma de salir adelante ante esta pandemia es hacer alianzas de manera estratégica entre la empresa cafetalera y los productores de café; no hay otro camino, consideró.