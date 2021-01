Alianza “Juntos Haremos Historia en Veracruz” estará a mi cargo: Ramírez Zepeta

En calidad de representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta, informó que todo lo que corresponda al tema de la alianza “Juntos Haremos Historia” en Veracruz, estará a su cargo.



Esto, mientras que Gonzalo Vicencio Flores como Secretario General del partido, deberá enfocarse en sus funciones, que son meramente partidistas.



La alianza, dijo, fue firmada y convenida por las dirigencias nacionales en la Ciudad de México por los tres partidos políticos y él fue enviado de la misma para realizar las labores aliancistas en lo local.



“Yo vengo en representación del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, para hacer entrega de manera oficial y legal del documento”, sostuvo quien también aspiró a la dirigencia estatal morenista.



Incluso, dejó en claro que en MORENA no hay precandidatos y muchos menos candidatos, ya que hasta el momento no existe una convocatoria para tal efecto.



“No se puede hablar de precandidaturas, en nuestro partido no hay convocatoria oficial, se está trabajando en ello, el CEN está en una sesión permanente para ir trabajando en la convocatoria, por lo tanto, no hay ni precandidaturas, ni registros, ni candidatos, nada”, reiteró Esteban Ramírez.



De igual modo, dejó en claro que será a través de la Comisión Nacional de Elecciones, como se definirá la convocatoria y a partir de ese momento, se podrán hacer los registros.



Es así, que mientras tanto, las labores y recorridos que habría realizado Gonzalo Vicencio Flores, como motivo de la alianza en los distritos y municipios, quedan sin efecto.