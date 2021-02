Alianza MORENA-PT-PVEM en Veracruz es válida, defiende Diputado

El diputado federal y representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, señaló que Esteban Ramírez Zepeta fue comisionado por la Mesa de Negociación Nacional para concretar la alianza “Juntos Haremos Historia en Veracruz” con los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).



Al fijar su postura sobre la coalición presentada ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), el pasado 28 de enero reiteró que él tuvo como encargo las negociaciones bilaterales tanto con los verdeecologistas, como con los petistas en el Estado.



“Nosotros lamentamos que existan descalificaciones y fundamentos de actores políticos de MORENA, que sólo están a socavando o pretendiendo socavar sin éxito nuestro partido”, comentó en relación a Gonzalo Vicencio, quien acusó que los acuerdos tripartidistas se dieron “en lo oscurito” y sin considerarlo como supuesto dirigente en la entidad veracruzana.



Gutiérrez Luna afirmó que hay unidad en el Movimiento de Regeneración Nacional en Veracruz, reiterando que Ramírez Zepeta condujo “de manera adecuada” las negociaciones y demostró “liderazgo político” para sacar adelante la alianza oficialista.



“Fue un convenio fructífero, en el que se sacó un acuerdo de manera rápida, un convenio donde los tres partidos quedaron enteramente satisfechos y eso fue gracias a un buen trabajo político que se hizo”, aseveró.



El representante morenista ante el INE reiteró que su instituto político “debe seguir por esa ruta, desterrando a quienes intenten, de alguna manera, minar por intereses personalísimos al movimiento y también usurpando funciones que no debieran tener”.



Lamentó la actitud de Vicencio, quien a su juicio está realizando acciones que generan confusión, que desestabilizan a MORENA y que además que no son acordes con los principios con los que ha conducido el movimiento.



“Es evidente que la legitimación en la conducción política la tiene quien la trabaja y que no atiende intereses personales y tampoco de alguna manera indebidamente pretende arrogarse atribuciones que no tiene y lamentó que se esté conociendo esa forma el compañero Gonzalo Vicencio”, puntualizó.



El integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión resaltó que con esta coalición parcial en distritos y municipios del Estado de Veracruz, se busca continuar con la alianza legislativa el proyecto de Nación y mantener el compromiso por continuar fortaleciendo la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde Ecologista de México, tanto en lo federal como local han estado comprometidos con las transformaciones que requiere el país y también las que encabeza el gobernador Cuitláhuac García”, expuso.