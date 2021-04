Alianza no significa apoyo automático de militancia; PRI, PAN y PRD deben trabajar: Pepe Yunes

El candidato a la Diputación federal por el Distrito 09 de la coalición PRI-PAN-PRD, José Yunes Zorrilla, dijo que la conformación de una alianza no garantiza el respaldo de los militantes en un proceso electoral.



Al respecto, subrayó que tanto los aspirantes de la coalición entre estas tres fuerzas políticas, como los dirigentes, deben trabajar para convencer a sus partidarios, pues “el tema a atender” de cualquier convenio es trasladar lo que se firma en la mesa a los hechos.



Sostuvo que esto cobra especial relevancia cuando en Veracruz y en el país la democracia y la libertad “están en riesgo”.



El aspirante advirtió que existen evidencias de un autoritarismo del actual Gobierno en Veracruz, lo que también ocurre a nivel Federal, pues se busca coartar los Derechos y las libertades de la oposición y de los ciudadanos, lo que se convirtió en el principal punto de encuentro de la alianza “México Va”, así como de la unión “Veracruz Va”, por ello la relevancia de mantener la unidad.



“Presuponer que la firma de un documento, de manera automática, traslada la participación hacia un mismo propósito es una falacia”, planteó el exaspirante a la Gubernatura al arrancar campaña en Coatepec.



En ese sentido, dijo que caminará las calles y sumará esfuerzos entre los ciudadanos, pero reiteró se requiere el trabajo de los candidatos y de las dirigencias de las 3 fuerzas políticas.



En cuanto a su campaña, garantizó que cuidará las medidas sanitarias contra el COVID-19, pues es un tema prioritario.



“Nosotros cuidamos que no sean eventos conglomerados, que además sean espacio libre, con sana distancia y medidas sanitarias. Hay que aprovechar a los medios de comunicación y las plataformas virtuales; iremos casa por casa, pero cuidando”, dijo el priísta.



En su conferencia de prensa, Yunes Zorrilla estuvo acompañado por los dirigentes de los Comités Directivos municipales del PRI-PAN-PRD.



Recordó que en los 16 municipios del Distrito de Coatepec no hay ningún alcalde de MORENA, sin embargo, esto puede ser una ventaja o desventaja de cara a los comicios.



“Tanto puede ser ventaja, como desventaja; el ejercicio de la administración pública desgasta mucho”, mencionó al referirse al trabajo de los actuales ediles.



Añadió que un punto a favor de la alianza y su candidatura es que no han incurrido en descalificaciones, especialmente en las ocasiones previas en las que personalmente ha competido en coalición con otras fuerzas políticas.



En cuanto al actual Gobierno, advirtió que existe una tendencia a no respetar la democracia y a utilizar los instrumentos institucionales para perseguir y coartar los Derechos de los opositores, por ello se deben hacer valer los órganos autónomos en el Congreso Federal y en las legislaturas locales.



“Hay reglas, se deben de defender las libertades; no se pueden utilizar los instrumentos del Gobierno para perseguir adversarios y no se pueden coartar las libertades, así es como el PAN-PRI-PRD están en un punto de encuentro porque notamos que esto que representa la participación democrática y la libertad están en riesgo”, consideró.