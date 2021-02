La mañana de este domingo, previo a su registro como precandidato a la diputación local por el distrito XIII de Emiliano Zapata, Adolfo Ramírez Arana declaró que la alianza Veracruz Va, conformada por el PRI, PAN y PRD dará al electorado una opción de verdadera de oposición en el Congreso Local.



“Hay que buscar equilibrios en el Congreso, en el Congreso de la Unión, con las presidencias municipales “Tenemos que darle a la ciudadanía esa visión de buen gobierno”, aseguró.



Y es que, a su parecer, el actual partido en el poder no ha sabido responder a las necesidades de la ciudadanía, “la pandemia fue manejada de manera pésima, hoy le ha costado la vida a muchas familias de mexicanos y veracruzanos, por eso tenemos que dar soluciones”, destacó.



Agregó que por eso es necesario buscar equilibrio en los Congresos, debe haber armonía entre los diputados locales y federales para que haya buenos gobiernos y desarrollo en los distritos, para así evitar que el partido en turno no pueda realizar más atropellos.





Ramírez Arana destacó que en los 9 distritos por los que contenderá el PRI son principalmente rurales, por lo que deben apostarle al desarrollo del campo. En el caso de Emiliano Zapata deberán buscar el desarrollo del empleo, en colonias nuevas donde aún no cuentan con drenaje o alcantarillado hay que buscar que haya presupuesto para dar solución a esos problemas.



Por último, dijo que la alianza le viene bien a Veracruz, pues cada partido político que la conforma, está dando su mejor esfuerzo para presentar a los mejores participantes.



“En el PRI somos políticos profesionales, sabemos que algunos que han llegado han hecho cosas malas pero los que quedamos en el PRI somos lo que estamos de vocación”, concluyó.