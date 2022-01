Alista Cámara de Diputados iniciativas en favor de periodistas: Sergio Gutiérrez

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, declaró que se presentarán iniciativas para que los periodistas tengan acceso a la seguridad social, la cual aseguró representa una de las demandas principales del gremio.También condenó los asesinatos de dos periodistas, el veracruzano José Luis Gamboa Arenas, y Margarito Esquivel Martínez, fotoperiodista en la ciudad de Tijuana.“Son condenables los homicidios a periodistas. Evidentemente sí tienen que ver con el ejercicio de la profesión. Nosotros hemos estado trabajando unas iniciativas que presentaremos pronto que tienen que ver con seguridad social para periodistas. Sabemos que es un sector desprotegido”, expuso.En hotel de Centro Histórico, donde sostuvo reuniones con representantes de distintos sectores del estado, Gutiérrez Luna, pidió no politizar el tema de la inseguridad que se registra en el Estado de Veracruz en este 2022, sino darle prioridad a la atención.El legislador minatitleco expresó que resulta complicado revertir un problema que inició hace 15 años en el Estado de Veracruz.“Yo creo que hay que apoyar al Gobernador. Creo que la inseguridad es algo que nadie desea, no nos conviene, no hay que politizar el tema. Se está trabajando todos los días. El Presidente de la República tiene esa tarea y lo está haciendo. Evidentemente, revertir un periodo de 15 años lleva un tiempo. Yo soy de la idea de que hay que apoyar a las autoridades porque esto es algo que nadie desea que continúe ni aquí ni en ningún lugar del mundo”, concluyó.