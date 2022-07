Alista DIF programa contra violencia familiar en Veracruz

La directora del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló, informó que en dos meses se comenzará a aplicar el programa “Violencia Temprana”, a través del cuál se busca prevenir la violencia familiar en todo el Estado.Comentó que actualmente están con las pruebas y el primer municipio en donde se comenzará a aplicar será Xalapa, para posteriormente hacerlo extensivo a toda la entidad.Indicó que la intención es tomar unos municipios muestra para comenzar a trabajar con las procuradoras y procuradores de los DIF en este tema.Recordó que cuando a estos organismos llega algún caso de violencia contra mujeres y menores se atiendan y se turnan a la Fiscalía."Hemos estado dando capacitación a los procuradores para que atiendan a tiempo este tipo de casos" y no se llegue a situaciones como la del pequeño Alan, asesinado en Orizaba por un sujeto que presuntamente no era de su entorno familiar.La directora del DIF estatal remarcó que se trata de atender de manera oportuna el tema de la violencia, no solo en niñas y niños sino en la familia.Quintanar Barceló fue entrevista durante la visita que hizo al municipio de Acultzingo acompañando al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien inauguró junto con el alcalde Luis Alfredo Cruz López.