Alista INE prueba piloto para el voto de personas en prisión preventiva

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el procedimiento para la prueba piloto del voto postal de las personas que se encuentran en Prisión Preventiva para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, sólo para la elección de diputados federales.



La prueba piloto se aplicará para las personas no sentenciadas que se encuentran en cinco Centros Federales Penitenciarios del país: en los Centros varoniles de Sonora, Guanajuato, Michoacán y Chiapas, así como en el femenil de Morelos.



Lo anterior es en atención a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia.



Para ello, el Consejo General del INE aprobó los "Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores de Personas que se Encuentran en Prisión Preventiva para el Proceso Electoral Federal 2020-2021".



El INE estableció como condiciones mínimas para para participar en la prueba piloto y la inscripción de ciudadanas(os) a la Lista Nominal de Electores de Personas que se encuentran en Prisión Preventiva, estar inscrita en la Lista Nominal y no estar suspendidas en sus derechos político-electorales; no estar compurgando una sentencia privativa de su libertad al momento de solicitar la incorporación al listado nominal; es decir, que la(el) ciudadana(o) se encuentre en prisión preventiva y manifestar su intención de derecho al voto por la vía postal mediante una solicitud individual de inscripción.



El Consejo General aclaró que, toda vez que la Sala Superior del TEPJF determinó que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, corresponde al INE como autoridad electoral nacional maximizar y potencializar el derecho de esas personas que no han sido sentenciadas, con la finalidad de garantizar la emisión del sufragio, por lo que está obligado a implementar las medidas y mecanismos con procedimientos que permitan su realización.



Ello, toda vez que la autoridad jurisdiccional en la sentencia dictada dio plena libertad al INE para que definiera el modelo del Voto de las Personas que se encuentran en Prisión Preventiva que no han sido sentenciadas, con el propósito de contar con los insumos necesarios para implementar la etapa de prueba que ordena la Sala Superior del TEPJF antes de las elecciones del año 2024, a fin de garantizar el derecho al voto de las personas que no han sido sentenciadas, a la luz de su derecho de presunción de inocencia.