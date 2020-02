Alista ORFIS más denuncias penales por presunto daño patrimonial

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) se encuentra en el proceso de integración de cinco carpetas de investigación y en la preparación de nuevas denuncias penales por daño patrimonial en el Ejercicio Fiscal 2017 y anteriores, dijo Delia González Cobos, auditora general.



Cabe señalar que en el informe de la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018, se señala que el ORFIS ha presentado, por losEjercicios Fiscales del 2007 al 2017, un total de 178 denuncias de hechos por un daño patrimonial en las arcas estatales y municipales por 33 mil 714 millones 327 mil 651.98 pesos



Se detalla que derivado de la Segunda Fase del Procedimiento de Fiscalización Superior y como Resultado del Procedimiento de Investigación de los Ejercicios Fiscales del 2007 al 2017, son 174 denuncias por un presunto daño patrimonial de 32 mil 526 millones 916 mil 152.08 pesos.



Mientras que por el Seguimiento de Observaciones determinadas como Administrativas en los ejercicios del 2010 al 2017, son 4 denuncias por mil 187 millones 411 mil 499.90 pesos.



González Cobos reconoció que se ha dado seguimiento a los procesos iniciados por la administración pasada del ORFIS, por lo que las carpetas de investigación que se están integrando y las denuncias que se presentarán, son por daño patrimonial en el uso de recursos federales y estatales.



No quiso decir en contra de qué entes fiscalizables se presentarán las denuncias penales y en contra de quiénes se están integrando las carpetas de investigación pero lo que sí dijo es que los procedimientos “van”.



“Tenemos varias (carpetas de investigación) iniciadas, cinco tal vez, no puedo decir cuántas y tenemos también algunas denuncias por presentar. Vamos a dar puntual información al Congreso de ese seguimiento que se ha dado”.



En ese sentido, expuso que se tiene información de lo que se trabajó en ejercicios anteriores, respecto al seguimiento de las Cuentas Públicas con presunto daño patrimonial.



Expuso que desde que llegó al ORFIS, a finales de septiembre del año pasado, aún no se presenta ninguna denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.