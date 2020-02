Alista PC medidas para reducir número de ahogados en Semana Santa

Las playas de la zona norte, entre ellas Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Costa Esmeralda, resultan las de mayor riesgo para los visitantes; admitió la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado.



"La zona norte que tiene un alto grado de visitantes es donde más ahogamientos tenemos, prácticamente Tuxpan, Tecolutla, Nautla y Tamiahua, a pesar de que las autoridades tienen un alto compromiso con las autoridades municipales", afirmó.



Indicó que las estadísticas reflejan que los fallecimientos por inmersión no sólo ocurren en mar, sino en cuerpos de agua: pozas, ríos y lagos.



"Donde por lo general, no está avocada a todos los servicios de seguridad para evitar estas situaciones: van de bañistas sin avisarle a nadie y se meten a pozas con un riesgo importante", detalló.



Por lo anterior, anunció que PC Estatal colabora en la delimitación de un protocolo para (…) evitar las muertes por inmersión durante vacaciones de Semana Santa, "esperamos con ello reducir los números del año pasado".



Añadió que el objetivo del protocolo es delimitar los espacios de riesgo, incluso al grado de cerrar el acceso a los bañistas.



Además, Protección Civil dio continuidad a las capacitaciones a prestadores de servicios, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura.



"Es un tema complicado porque se requieren habilidades físicas importantes, no cualquier persona puede ser guardavidas, se necesita tiempos de nado y vamos a realizar las capacitaciones en coordinación con el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA) en el norte, centro y sur", explicó.