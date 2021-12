Alistan cena navideña para abuelitos en asilos de Veracruz

Los abuelitos del asilo Comedores Gratuitos A. C. "Cogra" tendrán su cena navideña, les prepararán pierna, spaguetti y ensalada navideña, muchos estarán lejos de sus familias, porque han sido abandonados pero podrán convivir con otros adultos mayores.La directora del asilo, María Teresa Mendoza de Infanzón, recordó que más de la mitad de los abuelitos llegan en condiciones de olvido y requieren ayuda para mantenerlos porque además de alimento, requieren medicamentos y artículos de limpieza."Nosotros para que ellos no se pongan tristes, les preparamos su cena. Pueden venir a visitarlos, es muy importante porque se sienten tristes", dijo.Son mas de 60 abuelitos mayores de 80 años y que ya están vacunados contra el COVID-19 en las 3 dosis y hasta el momento no han tenido casos positivos del virus.Este asilo de ubica en la colonia Miguel Hidalgo del puerto de Veracruz y reciben donaciones para los adultos mayores que se alojan.