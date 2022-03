Alistan correcciones a convocatoria por Agencias Municipales de Xalapa

El presidente de la Junta Municipal Electoral de Xalapa, Juan Francisco Marín Viveros, afirmó que las "lagunas" o "vacíos" que contiene la convocatoria para la elección de los agentes municipales serán corregidos a fin de que los aspirantes a contender por estos cargos tengan certeza del proceso y con ello evitar que se judicialice.Al ser cuestionado sobre por qué no se definió en las bases las fechas precisas para el registro de candidatos, el periodo de campaña de proselitismo para quienes sean aceptados para contender, la hora en que cerrarán las casillas de votación, ni cuándo se realizará el cómputo de votos; señaló que se harán los cambios necesarios para que ya queden establecidos."Por lo que se refiere a las fechas precisas de registro, hoy iniciamos y ya leyendo la convocatoria en el punto 1.11 de las bases señala claramente que lo no especificado por la convocatoria, corresponde a la Junta Municipal Electoral determinar las lagunas que pudieran existir dentro de la misma convocatoria", mencionó.En la entrevista, Marín Viveros adelantó que la tarde de este jueves se reunirá como titular de este órgano y representante del Ayuntamiento con la representación del Poder Legislativo y la vocalía del Consejo de Desarrollo Municipal, para atender los "vacíos" que pudieran observarse en el documento publicado por la Secretaría del Ayuntamiento ayer miércoles."Independientemente de que el actuar de esta comisión se rige por los artículos 172 al 175 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, ya en este momento enderezamos promoción ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, porque le pediremos tal como lo señala la misma convocatoria nos tendremos que apegar a su reglamentación para respetar y complementar el proceso electoral", reiteró.Adicionalmente, expresó que los integrantes de la Junta Municipal Electoral harán lo que sea necesario para cubrir y garantizar una elección democrática, que no tenga "lagunas" y que no implique en determinado momento la interposición de recursos de cualquier naturaleza que en este caso procedan."Esto será cubierto, la intención y el deseo del Ayuntamiento es que haya un proceso democrático, esto no es de organizaciones políticas, éstas son representaciones que democráticamente se eligen en las congregaciones para cubrir fundamentalmente el espectro de la organización ciudadana, la canalización de demandas para obtener soluciones para garantizar la participación ciudadana y elevar la calidad de vida", externó.Al apuntar que con la publicación de la convocatoria se instaló la Junta y varios aspirantes ya se han acercado para conocer los requisitos que deben presentar para inscribirse; el funcionario del Ayuntamiento indicó que se encuentran "ultimando detalles" de la elaboración de los formatos que deberán acompañar las solicitudes los interesados de las cinco congregaciones xalapeñas."Serán revisados los expedientes de las fórmulas tanto de propietarios como de suplentes para determinar lo conducente en los términos en que la misma convocatoria señala", manifestó.Dijo no temer que ante una posible impugnación de la convocatoria por parte de un aspirante, ésta sea invalidada por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) o en su defecto anulada toda la elección; porque si se atienden estos "vacíos" ya se garantizaría el piso parejo para todos los candidatos que haya igualdad de oportunidades."La intención no fue en ningún momento el reducir oportunidades de participación, ni de resultados respecto a quienes se inscriban a este proceso; al contrario, el deseo es que haya paz, tranquilidad en el ámbito rural, que haya la posibilidad de inversión de recursos para tener mejores servicios y que tengamos representante en las Agencias Municipales y que sean electos legítimamente", finalizó Juan Francisco Marín Viveros.