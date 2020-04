Alistan hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos para atender casos de COVID-19

El director del hospital regional Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos, Juan Manuel Camacho Mondragón, informó que el hospital Materno-Infantil entrará en operaciones para atender a pacientes con coronavirus únicamente si el regional se ve rebasado en su capacidad.



En este sentido dijo que el Gómez Farías cuenta con camas y ventiladores, así como equipo de protección para el personal que esté atendiéndolos.



"Nuestra función va a ser atender los casos críticos de la zona, los complicados, los que requieran asistencia ventilatoria. Nos pueden llegar también los que no llaman al número o no se quedan en casa o son de otra institución, los vamos atender también", dijo.



Aunque se anunció que desde el lunes 6 de abril se pondría en operación el Materno Infantil, será hasta esta semana cuando pueda quedar listo para empezar a operar, en caso de ser necesario, y la institución será operada por el Ejército.



Aclaró que el inmueble del poniente del municipio será exclusivo para casos positivos de COVID-19 siempre y cuando el del primer cuadro de la ciudad sea rebasado.



“Tenemos la capacidad para recibir, obviamente yo tengo entendido el hospital materno-infantil va a ser exclusivo COVID, el cual va a ser habilitado, va a entrar en funciones en caso de que nosotros nos veamos rebasados en la capacidad de atención, un escenario tres o cuatro, que esperemos no llegar a eso, pero eso depende mucho de la sociedad”, expresó.