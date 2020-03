Alistan operativo de Tránsito para Cumbre Tajín

La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado destinará 90 efectivos para apoyar en las acciones de vialidad durante el desarrollo de la Cumbre Tajín, que inicia este viernes.



El director del organismo, José Antonio Campas Valencia, puntualizó que se instalarán módulos de vigilancia permanente, para asegurar que se respeten los límites de velocidad, así como también que no conduzcan bajo los efectos del alcohol.



“La Dirección General de Tránsito estará reforzando las acciones de seguridad vial en el marco de la Cumbre Tajín, 90 elementos de tránsito, nueve patrullas, tres motocicletas y tres grúas estarán trabajando de manera activa en las inmediaciones del parque temático Takilhsukut”, dijo al referir que los controles sólo serán informativos, así como preventivos.



Dejó en claro que el objetivo es que al concluir este evento, donde se espera una importante afluencia turística, el saldo sea blanco y no se presenten incidentes de vialidad.



“Tenemos la encomienda de garantizar un buen servicio por lo que la vigilancia será permanente, como parte de este plan de trabajo invitamos a los automovilistas a que no conduzcan bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad”, reiteró.



Es así que los 90 elementos de Tránsito, se coordinarán con los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal, Fuerza Civil, Transporte Público y C-4.