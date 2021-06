Alistan operativo especial para proteger a Xalapa durante elecciones

La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, en Xalapa, ya prepara un operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional, Tránsito y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para la jornada electoral.



Lo anterior lo manifestó el titular del área, José Ignacio Rodríguez Platas, pues dijo, se busca garantizar el voto seguro para los ciudadanos.



"No queremos que la inseguridad que está sucediendo en otras partes no ocurra en nuestra Capital. Será un operativo de todo el fin de semana, no solamente el 6 de junio. Se aumentará el número de patrullaje, el número de elementos, es un operativo especial".



El director de la Policía Municipal argumentó que hasta el momento ningún candidato o candidata se ha acercado a solicitar protección pero están en la disposición de brindarla al momento que lo requieran.



Señaló que hace algunos días se atendió un reporte de pequeños disturbios durante una campaña, situación que se atendió.



Respecto a la Ley Seca, expuso que también se realizará el operativo pertinente en coordinación con las áreas de Protección Civil y Comercio pero están a la espera de recibir la notificación formal.