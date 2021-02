Alistan reglamento para que xalapeños respeten la Ciclovía

El jefe del Departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda, dio a conocer que ya fue enviado el reglamento que dispone los lineamientos, sanciones y operación de la Ciclovía a la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial.



Cabe recordar que el titular de la delegación, Ismael Herrera Rodríguez, había tenido varias reuniones con las autoridades municipales pero aún estaba a la espera de las modificaciones y apartados que el municipio busque en el reglamento para los usuarios de la Ciclovía, en cuestión de accidentes o sanciones y con ello, la Delegación de Tránsito y Vialidad pueda respaldar a los que hacen uso de las instalaciones.



"Ya se mandó a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. Con el actual reglamento que tiene Tránsito, es factible que tengan ámbito de competencia sobre las áreas de la Ciclovía, ese es un punto que ya está resuelto. Sin embargo, hay algunas adecuaciones que se van a proponer para que, a través de la Dirección de Tránsito, si lo aprueba el Secretario de Seguridad, se lleve a los canales correspondientes".



Rechazó que se tenga que realizar alguna modificación a la Ley 561, pues ésta establece como prohibición para los conductores “circular sobre banquetas, camellones, andadores, ciclovías y demás rutas peatonales”, según el Artículo 80 y el Reglamento de la Ley, que establece en su Artículo 160, Fracción XXII que los conductores tendrán prohibido “transitar en ciclovías o aquellas destinadas para uso diferente al vehicular", por lo que sólo se tendrán que realizar la adecuaciones pertinentes.



En cuanto a la señalética que Tránsito del Estado había solicitado para poder intervenir en los automóviles que no estaban respetando la Ciclovía, aseguró que están próximos a colocarla.



Respecto a las piedras que se colocaron en algunos puntos de la obra la noche de ayer jueves, aseguró que fue por motivo de limpieza de la zona y no para restringir a los automovilistas que se estacionen.



"Las piedras se colocaron para hacer una limpieza de la zona y para evitar que se estacionen durante estos trabajos de limpieza".



Hasta ahora, el proyecto de Ciclovía que se pretende implementar en el mes de marzo no cuenta siquiera con señalamientos y por ello, los automovilistas continúan estacionándose sobre los kilómetros que abarca el tramo.