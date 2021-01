Alpatláhuac, en las Altas Montañas de Veracruz, todavía vive tranquilo ante pandemia

Ubicado entre Calcahualco y Coscomatepec, en las Altas Montañas veracruzanas, Alpatláhuac es uno de los municipios que no ha registrado a ninguna persona fallecida por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad por COVID-19.Con un saldo de ocho contagiados y sólo cuatro sospechosos, hasta el corte de este miércoles 27 de enero de 2021, en esta demarcación existe tranquilidad por esta pandemia, pero la gente sí está tomando todas las precauciones.María Domínguez, una joven de esta población ubicada a 15 minutos de Coscomatepec de Bravo, asegura que en el municipio se vive con mucha tranquilidad y no hay angustia por esta pandemia que ha azotado al mundo.“Lo que nosotros sabemos es que la COVID-19 la provoca un virus y debemos de tener mucho cuidado porque nos podemos contagiar y podemos hasta morir”.Entrevistada en el parque Constitución de Coscomatepec, dijo que a pesar de que los casos son mínimos y no se ha registrado ni una persona fallecida por este mal, “nosotros estamos tomando todas las precauciones, porque nos hemos enterado de todo lo que está pasando tanto en los medios de comunicación como por parte de las autoridades municipales”.Comenta que la gente está muy tranquila, pero han sido muy responsables, porque cada vez que salen fuera de la demarcación llevan su cubrebocas y su gel antibacterial y evitan reuniones que los pongan en riesgo.Por su parte, don Cándido, un campesino de la comunidad de San Nicolás, municipio de San Juan Coscomatepec, se muestra un poco escéptico ante la pandemia del COVID-19. Dice que a su población no ha llegado y por lo tanto no saben si existe o no.Sin cubrebocas ni protección, don Cándido descansa en el parque de la cabecera municipal, a donde vino a realizar algunas diligencias. Hombre de campo, que trabaja en tierras ajenas “para medio comer y medio vivir”, dice, expresa que ahí la gente es sana, porque vive de la tierra, sembrando chayote, maíz y frijol.“La verdad nosotros no le tenemos miedo a esta enfermedad. Mientras no llegue no sabemos si existe o no”, reitera. “La verdad no deseamos que llegue y esperamos que así sigamos por mucho tiempo”, expone.Por su parte, Apolinar Chacón, apodado “La bala perdida”, que pasa gran parte de su tiempo en la calle y en el parque de esta cabecera municipal, señala que “aquí no ha pasado nada, aquí todo bonito ni hay enfermos ni nada”, a pesar de que en San Juan Coscomatepec las autoridades sanitarias han informado, con corte al 27 de enero de 2021, que existen 94 casos confirmados de COVID-19, 11 personas fallecidas por esta enfermedad y 25 sospechosos.“Yo creo que esto es puro cuento pero igual existe y podría suceder en cualquier rato”, asevera.Jesús Eduardo Sánchez, uno de los boleros de este parque, lamenta que las autoridades municipales le cierren el parque. “La verdad no entendemos al gobierno. Cierran el parque cuando hay menos gente y lo abren cuando hay más”.Comenta que la pandemia del COVID-19 les está afectando mucho, porque antes ganaban de 100 a 150 pesos al día y ahora, por las restricciones de movilidad apenas y llegan a los cien pesos.Lo mismo comenta Martín Sánchez, un hombre que nació con un problema de parálisis cerebral y desde hace 25 años trabaja como bolero en este parque.A su vez, José Antonio Sánchez, bolero desde hace 39 años, dice que esta pandemia les ha afectado desde hace 11 meses. “Si usted tiene dinero pues sí se puede encerrar muchos días, como lo dijo el señor Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero uno, nosotros tenemos que salir para darle de comer a nuestra familia”.Don Pepe, con cinco hijos qué mantener, dice que tiene que trabajar para los cinco. “Dicen que me proteja del COVID y cómo lo vamos a hacer. Gracias a Dios no nos ha dado, porque tomamos la decisión con mi esposa y mis hijos de tener paracetamol o antigripal y si me siento mal me tomo un aguardiente o ‘hierba maistra’”, indica.Comenta que a mucha gente, expuesta en la calle de manera permanente, como “los borrachitos” que beben aguardiente y se quedan tirados en la calle, “no les ha pasado nada”.José Antonio Sánchez comenta que las autoridades municipales sí les ayudaron al principio con una ayuda humanitaria, con una despensita que apenas les alcanzó para dos o tres días. “Dicen enciérrate, pero ellos no te van a mantener. Si yo tuviera dinero me encierro, me meto en un calabozo y ahí estoy y compro hasta una tienda llena”.Comenta que la crisis ha estado “tan dura” que a algunas personas han tenido la tentación de robar, “pero al menos a mí mis padres me enseñaron a trabajar y yo tengo dos manos para hacerlo y aquí estaré trabajando para mantener a mi familia”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund