Alrededor de 20 docentes de la zona centro no se vacunaron contra el COVID-19

Alrededor de 20 maestros en la zona decidieron no vacunarse contra el COVID-19, informó el comisionado de la Sección 56 del SNTE ante el IMSS, José Noriega Vicente.Indicó que se trata de maestros que tienen entre 40 y 50 años y que son hipertensos o diabéticos y por su misma enfermedad les da miedo inocularse y decidieron no hacerlo.Reconoció que hay argumentos a favor para que estas personas se vacunen y quienes no lo hacen puede ser por necedad o ignorancia.Si bien no se puede obligar a nadie a vacunarse, mencionó que si estos maestros reciben su constancia por parte del IMSS de que no pueden laborar actualmente, seguirán laborando a distancia.Agregó que, si hay más docentes que también tengan algún problema de salud, como insuficiencia renal, aunque se hayan vacunado contra el SARS-CoV-2, si su médico considera que no pueden laborar de manera presencial, también les pueden extender su constancia y se respetará para que de manera temporal sigan laborando desde su casa.El comisionado de la Sección 56 ante el IMSS indicó que a sus compañeros les siguen haciendo el exhorto para que si se enferman de COVID-19 acudan de inmediato a recibir atención médica y tratamiento y al primer síntoma de complicación acudan al hospital y si es necesario se internen.Comentó que hay quienes tienen temor de hospitalizarse, pero si se complican y van al último momento entonces sí arriesgan su vida y eso le pasé hace unos días a un maestro de Ixtaczoquitlán que se enfermó y se hospitalizó ya cuando oxigenaba 40 por ciento y aunque lo intubaron, al poco tiempo falleció porque ya estaba muy mal.