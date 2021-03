Altas funcionarias de Veracruz aseguran trabajar por veracruzanas

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, aseguró que quienes cometan algún delito en contra de las mujeres habrán de pagar y serán castigados de manera ejemplar.



Mientras que la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que ningún delito quedará impune y no le temblará la mano para actuar en contra de quien violente a una mujer.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, ambas funcionarias emitieron un mensaje junto a la presidenta del Congreso de Veracruz, Paola Linares; la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Naldy Rodríguez; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto y la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González.



Al respecto, Romero Cruz hizo un llamado a todas aquellas mujeres que han sufrido violencia a que se acerquen a las instancias correspondientes.



Aseguró que las puertas del Poder Judicial están abiertas y reiteró su compromiso de escucharlas y atenderlas.



La Magistrada Presidenta garantizó que esos delitos no quedarán impunes y se castigará de manera ejemplar a quienes atenten contra la integridad y la vida de las mujeres.



“Cómo dejar de sentir el dolor de aquella mujer, cómo girar la mirada hacia otro lado para no ver a las víctimas de violencia. Tengan la seguridad que quienes cometan esos delitos, pagarán por ello”.



Mientras que la Fiscal Hernández Giadáns reconoció que la criminalidad no respeta géneros, por lo que su compromiso es hacer justicia para que las y los veracruzanos vivan en una sociedad de paz.



Agregó que desde la FGE se trabaja con valor y firmeza para que ningún caso quede impune y hacer una prioridad los derechos humanos de las mujeres.



“No me tiembla la mano para actuar contra cualquier delincuente y mucho menos contra quien violente a una mujer”.



Exhortó a las mujeres a seguir construyendo la parte que les corresponde en el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y discriminación.



