Alto índice de desempleo por pandemia generaría más delincuencia y violencia: PAN

El alto índice de desempleo que ha dejado la pandemia del COVID-19 podría generar un aumento en la delincuencia y la violencia, señaló Alma Rosa Hernández Escobar, consejera nacional del PAN.



Mencionó que lamentablemente en el país no se tiene una estrategia que permita salir adelante en esta etapa complicada que se vive.



Señaló que no solo son empresas las que han prescindido de su personal al no poder sufragar salarios y gastos, pues recientemente la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llamó a personal a que se inscriban de manera voluntaria al programa para la terminación de la relación laboral, en donde se tendrá un recorte de 2 mil 394 plazas de trabajadores de base y de confianza.



Hernández Escobar indicó que lamentablemente, con los despidos ocasionados por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia todo puede pasar y es posible que aumenten “los robos, secuestros, todo”.



Recordó que en el país ya se tenían problemas de desempleo con el recorte de personal que hubo en diversas dependencias, como el SAT e incluso la Secretaría de Salud, en donde se cerró el programa de Seguro Popular y con ello salió el personal que ahí laboraba.



Consideró que en su momento se verán las consecuencias que dejará la pandemia en el país y ojalá se tomen las acciones necesarias por parte de las autoridades.