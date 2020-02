Alto índice de violencia evidencia que Guardia Nacional no da resultados

Los altos índices de violencia en México y Veracruz evidencian que la Guardia Nacional no da los resultados exigidos, criticó la diputada federal Rosario Guzmán Avilés.



"Confiamos en la implementación de la Guardia Nacional y más de un año se traduce para México en uno de los más violentos de su historia. A pesar que le dimos al Gobierno Federal su Guardia Nacional, no han dado resultados", sostuvo.



Recalcó que dicho cuerpo de seguridad carece de una estrategia para atender el tema de la violencia y a la vez enfatizó que los gobernantes deben frenar su estrategia de repartir culpas en lugar de ocuparse de sus obligaciones y dar resultados.



"Se deben hacer responsables de sus actos y omisiones", advirtió la legisladora federal por Veracruz.



Igual expresión emitió el diputado federal Jesús Guzmán Avilés, quien señaló que en el Estado de Veracruz urge un gobierno que pueda dar respuesta inmediata y, sobre todo, resultados.



"A un Gobernador se le paga para que gobierne, no para que haga la chamba de un albañil", afirmó.



Además, reprochó que a nivel nacional, que de 2 mil millones de pesos que captó el Instituto para Recuperar lo Robado, este pudo costear 200 mil quimioterapias para niños, 280 mil camas de hospital y, 180 mil tratamientos de diabetes anuales pero el recurso se empleará en la rifa del avión presidencial.



A ello agregó el tema de la opacidad en la asignación de contratos de servicios y obras.