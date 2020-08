Altos Hornos desconoce compromiso para devolver dinero por Agro Nitrogenados

Altos Hornos de México (AHMSA) negó que exista un compromiso para pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio, en la venta de Agro Nitrogenados a Pemex.



“La empresa no se ha comprometido a pagar 200 millones de dólares de un supuesto sobreprecio, por lo que no tiene ninguna base legal, dado que la valuación del complejo petroquímico de Agro Nitrogenados, realizada por el propio Estado a través del INDAABIN, nunca dada a conocer, fijó un valor de 293 millones de dólares (3 mil 600 millones de pesos al cambio de la época) y los avalúos privados marcaban montos mayores”, aseguró la empresa, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.



Los acuerdos contractuales de esta operación se cumplieron a cabalidad por parte de Agro Nitrogenados y a la fecha se adeudan a la empresa más de 9 millones de dólares por una retención arbitraria y sus intereses, agregó AHMSA.



La acerera también comentó que en relación con la declaración de Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República sobre este tema, resultaría conveniente conocer el contenido original de la página 49 de dicho texto, que fue reemplazada por cuatro hojas sin firma del declarante, sin numeración, así como con tipografía y estilo que no concuerdan con el cuerpo del documento.



Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa desde Torreón, Coahuila, dijo que AHMSA, o su socio principal, vendió una planta de fertilizante chatarra al gobierno en 200 millones de dólares, por encima de su precio real, pues valía cuando mucho 50 millones de dólares y se pagaron por ella 275 millones de dólares.



Afortunadamente, dijo el Presidente, ya hay nuevos accionistas en AHMSA y uno de ellos me mandó decir que están en la mejor disposición de devolver el dinero. "Hablan de 200 millones de dólares".



En relación a la información difundida sobre los nuevos accionistas, Altos Hornos de México precisó que, hasta el momento, no existen nuevos accionistas en la empresa.



“Desde las acusaciones sin sustento que el año pasado le generaron una minusvalía por más de 350 millones de dólares, AHMSA se abrió a la búsqueda de nuevos socios sin que hasta el momento se haya suscrito algún acuerdo vinculante con respecto a las acciones”, explicó la acerera.