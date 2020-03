Alumnas de la BENV también exhiben a docentes y compañeros por acoso

Alumnas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana también denunciaron presunto acoso sexual por parte de docentes y de sus mismos compañeros mediante un “tendedero del acoso”, como ha ocurrido en otras universidades del Estado y del país.



“No quiero salir contigo. Deja de tocar a las chicas. No es No”, “No me saques de sala de danza por no darte mi número”, “No más acoso en el gym de la BENM”, “Deja de vernos las pompas cada que nos paramos”, “Ni una salida, ni una cerveza, ni sexo por una calificación”, dicen los mensajes en los que incluso nombran a algunas personas.



Al respecto, la presidenta del Comité Ejecutivo Estudiantil, Alexa Damaris Mendoza indicó que como parte de la protesta pacífica que efectúan este día, se busca que docentes, personal administrativo y alumnos hagan del conocimiento público que han sido víctimas de acoso y violencia de género en algún momento de su vida.



"No solo en la Benemérita. Considero que es un tema que mujeres, y hombres incluso, tenemos que lidiar día a día con el acoso sexual y la violencia de género.



“No voy a involucrarme en esos temas. Por eso colocamos un tendedero del acoso para quien tenemos la necesidad ya sea docentes, personal administrativo o compañeros que han sufrido de acoso por parte de quien haya sido, que lo exprese", dijo.



Y es que señaló que esta protesta no tiene la intención de identificar o señalar a docentes, aunque admitió que no solo en esta institución se podrían estar dando casos de acoso sexual.



"Agresor o víctima no vamos a identificar o a señalar a alguien, pero quien guste hacer público sus casos, tenga ese valor y coraje de que sean escuchados eso es el tendedero. Como Comité es brindar un espacio en donde expresarse. En cualquier escuela es algo muy común (el acoso)", concluyó.