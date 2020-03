Alumnas protestan, pero no denuncian acoso en región Córdoba-Orizaba de la UV

Hasta este 10 de marzo no se ha presentado una sola denuncia formal por acoso ante la coordinación de género de la Universidad Veracruzana en la región de Orizaba, indicó el vicerrector de la UV, José Eduardo Martínez Canales, quien indicó que en pasados años sí han habido casos de rescisión de contrato por este tema.



"Hasta el momento seguimos sólo con las cartulinas que se colocaron en los tendederos del acoso en las facultades, pero no tenemos alguna denuncia formal".



Agregó que quizá la ausencia de la denuncia es porque se requiere reforzar el procedimiento, aunque la Coordinación de Género ha hecho mucho trabajo para explicar lo que se tiene que hacer cuando se presenta un acoso.



Añadió que este trabajo de información se ha venido haciendo desde la primera gestión de la rectora Sara Ladrón de Guevara y que durante todo este tiempo se ha ido puliendo para que tenga más éxito.



El funcionario de la UV dijo que sí se ha dado seguimiento a casos por acoso y aunque no reveló el número sí dijo que ha habido rescisión de contrato y sanciones por situaciones de este tipo.



"Es bueno tener un protocolo, pero lo ideal es que no sucediera y que la gente haga conciencia de las posibles conductas que estén teniendo y que afecta a nuestros integrantes de la comunidad".



Dijo que dependen del caso, de los actores involucrados y de las pruebas que se exhiban, el tiempo que tarde el proceso para definir si existió la situación de acoso.



De igual forma apuntó que si hay un dictamen es esto define la forma en que se procederá contra el catedrático, estudiante o administrativo señalado.



"Nosotros respaldamos a quien señala, podemos mover a otro grupo al alumno para cierta experiencia educativa, todo con el propósito de brindarle las condiciones y le permitan estar en un estado de mayor tranquilidad. Jamás vamos a solapar la violencia de género", subrayó.



Es de recordar que la semana pasada tanto en la Facultad de Medicina como en la de Odontología ubicadas en Ciudad Mendoza y Río Blanco respectivamente y ayer en la UVI de Tequila, a través de cartulinas de revelaron presuntos casos de acoso.