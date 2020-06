Alumno de Ingeniería Mecánica y Eléctrica-UV se tituló por vía remota

Enrique Javier Montero Lara, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Veracruzana (UV), se tituló el pasado 16 de junio por vía remota, convirtiéndose en el primer alumno en lograrlo ante la imposibilidad de exponer su proyecto de manera presencial debido a la contingencia por el COVID-19.



En presencia de Francisco Ricaño, director de la FIME; Jorge Arturo Del Ángel Ramos, director de tesis; Juan José Marín Hernández y José Gustavo Leyva Retureta, miembros del jurado; el joven expuso su trabajo de tesis “Desarrollo de un sistema de refrigeración por adsorción accionado con energía termosolar”.



Los profesores felicitaron a Enrique Javier, a quien catalogaron como un alumno de alto rendimiento, con un desempeño bueno y eficiente durante su trayectoria académica.



En la defensa de su trabajo recepcional, el egresado manifestó que el objetivo es desarrollar un sistema de refrigeración por adsorción accionado con energía termosolar, así como evaluar su viabilidad económica y energética para determinar si favorece en la mitigación del consumo energético proveniente de fuentes contaminantes.



Argumentó que el cambio climático es una de las principales preocupaciones de los seres humanos en la actualidad, pues se ha demostrado que el incremento de la demanda global de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el consumo de combustibles fósiles, contribuyen significativamente al calentamiento global.



Con base en cifras del World Energy Balances, de la Agencia Internacional de Energía, el 8.3 por ciento de la energía producida en el mundo proviene de combustibles fósiles.



Se estima que tanto la demanda energética como las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) se incrementarán en un 35 por ciento para 2030.



En cuanto a México, según lo reportado por la Secretaría de Energía (SE), más del 85 por ciento de la energía producida proviene de combustibles fósiles, lo que provocó que en el sexenio pasado se llevara a cabo una Reforma Energética que trajo consigo varias modificaciones en el sector energético. Por tanto, se estableció la meta nacional de que para 2030, al menos el 37.7 por ciento de la energía debería provenir de energías limpias.



Cabe destacar que el aumento del consumo de combustibles fósiles trae consigo el incremento de la temperatura terrestre y, por lo tanto, el uso de aire acondicionado es mayor. Estudios determinan que en 2050, al menos dos terceras partes de los hogares en el mundo contarán con un aparato de este tipo.



Lo anterior, podría triplicar la demanda de energías para este periodo. En este sentido, existen sistemas de refrigeración que son respetuosos con el medio ambiente y funcionan con energía de bajo impacto ambiental.



Entre ellos, se encuentran los sistemas de absorción y adsorción. La principal característica de estos últimos es que no necesitan energía térmica tan elevada como los de absorción para poder producir el frío.



“Una característica importante de la refrigeración solar es que cuando más frío demandamos, es cuando más capacidad de enfriamiento se puede producir, debido a que los picos de demanda de climatización coinciden con el máximo de irradiación solar y temperatura.”



El universitario garantizó que esta innovación tiene un futuro prometedor gracias a su bajo consumo eléctrico, su viabilidad económica y energética, además de que es respetable con el medio ambiente.



Al utilizar energía solar térmica se asegura en la operación del proceso una energía abundante, limpia y barata, recalcó.



Entre los objetivos específicos de la investigación propuso analizar el mercado de los sistemas de refrigeración por adsorción y de los colectores solares para mostrar las características de los dispositivos de cada fabricante.



Asimismo, planteó que se calculará la demanda térmica de una oficina gubernamental de la ciudad de Córdoba, Veracruz, para la posterior selección del dispositivo de enfriamiento por adsorción, los captadores solares y los dispositivos auxiliares.



Juan José Marín señaló que debido a la contingencia se buscaron opciones para resolver problemáticas, por lo que el Departamento de Experiencia Recepcional de la FIME se dio a la tarea de elaborar un protocolo para solicitud de disertación oral, el cual aprovecha las herramientas tecnológicas proporcionadas por la Universidad y se encuentra en el banner de la Facultad, pudiendo ser consultado por todo interesado.



También expresó la necesidad de motivar a los universitarios a desarrollar trabajos recepcionales, ya que cada vez son más escasos y muchos se quedan en una monografía.



“Desde mi apreciación, éste es uno de los mejores proyectos que me ha tocado presenciar como sinodal, con todos los elementos suficientes y sobresalientes, es un proyecto bien definido que cuenta con todas las partes que debe tener una investigación de este tipo.”



Por su parte, Gustavo Leyva catalogó de completa esta tesis, que además llegó a resultados muy prometedores. “Deja sentado un antecedente y servirá como referencia para futuras generaciones”.



Jorge Arturo Del Ángel también se sumó a este reconocimiento acerca de la eficiencia de la investigación. Comentó que en la experiencia educativa (EE) Refrigeración no se toma en cuenta la adsorción pero es un tema que se aborda ampliamente en la EE Energética II.



“Está visto que el futuro de estos sistemas se va a detonar en el momento en que su uso sea masivo con costos accesibles al público.”